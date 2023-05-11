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لبنان

إنتحار نزيل ووفاة آخر في سجن رومية... ماذا أوضحت قوى الأمن عن الموضوع؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:00
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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

تتداول وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام موقوفَين -في أقل من /48/ ساعة- على الانتحار داخل سجن رومية.
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 نتيجة المتابعة، تبيّن أن المدعو:

- ع. ك. (مواليد 2007، مكتوم القيد)

وهو موقوف بجرم سرقة وتأليف عصابة

قد نُقل بتاريخ أمس 10-5-2023 من فصيلة الرملة البيضاء الى المبنى "ج" في سجن رومية، وهو مبنى مخصص لاستقبال السجناء الجدد بغية متابعة أوضاعهم الصحية بإشراف ممرضين من منظمة الصحة العالمية.

وبعد معاينة الجثة من قبل طبيب شرعي، تبيّن ان الضحية قضى شنقاً، وليس هناك أي آثار عنف.

أما بالنسبة للسجين الثاني، ويدعى:

أ. ط. (مواليد عام 1991، فلسطيني)
وهو موقوف بجرم مخدرات، توفي بتاريخ 8-5-2023 بعد نقله إلى المستشفى.

ولدى معاينة الطبيب الشرعي للجثة، تبيّن أن سبب الوفاة هو توقف في عضلة القلب.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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