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لبنان

بالصورة.. شاهدوا ماذا حلّ بموقع الشيخ نعيم قاسم على الإنترنت!

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:15
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رصدَ "لبنان24" ما شهدته بعض المواقع التي أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم، مصادرتها بسبب استخدامها من قبل "حزب الله" وجماعاتٍ تابعة له.
 
وفور الولوج إلى تلك المواقع من بينها موقع يعود إلى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، ستظهرُ صورة تحمل شعار وزارة العدل الأميركية، وكُتب عليها: "تمت الحيازة على هذا الموقع نتيجة لإنتهاكه للعقوبات المفروضة والتحكم به من خلال كيانٍ مُصنّف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كفرد مدرجٍ في قائمة المواطنين المعينين بشكلٍ خاص والذي يحظر استخدام خدماته مع أي شركة أميركية".
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