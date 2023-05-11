طوقٌ أمني وتوتر.. هذا ما يجري في الطريق الجديدة

وقعَ إشكالٌ كبير بين عددٍ من الأشخاص في منطقة الطريق الجديدة، مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.



Advertisement ووفقاً للمصادر، فإنَّ القوى الأمنية حضرت إلى المحلّة وضربت طوقاً أمنياً لضبط الوضع، فيما عُلم أن الإشكال وقع بين عائلتين في المنطقة بسبب خلافات متعلقة بـ"إشتراكات مولد كهربائي". ووفقاً للمصادر، فإنَّ القوى الأمنية حضرت إلى المحلّة وضربت طوقاً أمنياً لضبط الوضع، فيما عُلم أن الإشكال وقع بين عائلتين في المنطقة بسبب خلافات متعلقة بـ"إشتراكات مولد كهربائي".