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لبنان

طوقٌ أمني وتوتر.. هذا ما يجري في الطريق الجديدة

Lebanon 24
11-05-2023 | 11:33
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وقعَ إشكالٌ كبير بين عددٍ من الأشخاص في منطقة الطريق الجديدة، مساء اليوم الخميس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.

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ووفقاً للمصادر، فإنَّ القوى الأمنية حضرت إلى المحلّة وضربت طوقاً أمنياً لضبط الوضع، فيما عُلم أن الإشكال وقع بين عائلتين في المنطقة بسبب خلافات متعلقة بـ"إشتراكات مولد كهربائي".
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