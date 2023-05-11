عن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم

أعلن مصرف لبنان، اليوم الخميس، أن حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 140 مليون دولار أميركي بمعدّل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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