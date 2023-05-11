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لبنان

أقدما تحت تأثير الكحول على طعن والد وابنه.. وقوى الأمن ألقت القبض عليهما

Lebanon 24
11-05-2023 | 12:05
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

صباح تاريخ 21-04-2023 وفي محلة كورنيش المزرعة، أقدم مجهولان على طعن كل من:

 ش. ط. (من مواليد عام ۱۹۷۷، لبناني)
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 وابنه م. ط. (من مواليد عام ۲۰۰5، لبناني)
 بوحشية بواسطة آلة حادة، أصيبا على أثرها بعدة جروح بليغة، ونُقِلا إلى المستشفى للمعالجة، فيما فرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحادثة التي أثارت استياء لدى المواطنين.

على الفور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلين، وهما شقيقان توأمان ويدعيان:

 ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
ف. م. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
بتاريخ 22-04-2023، أوقفتهما الشعبة في بيروت.

 بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما وأثناء وجودهما في محلة كورنيش المزرعة كانا بحالة سكر حيث حصل خلاف فيما بينهما، تدخّل على أثر ذلك الضحيّتَيْن لفضّ الخلاف فأقدما على طعنهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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