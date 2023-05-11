تعميم.. كلاس طالب الاتحادات والأندية بعدم مواجهة أو لقاء رياضيين "إسرائيليين"

أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس التعميم رقم 1/1/2023، توجه به إلى الاتحادات والأندية والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية، وتضمن الآتي:

"عملاً بأحكام القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما القانون الصادر بتاريخ 23/06/1955 عن جامعة الدول العربية، والذي تبناه لبنان، والمتعلق بمقاطعة العدو الاسرائيلي، ولما كانت المادة الاولى من القانون تنص صراحة أنه "يُحظّر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، ولمّا كان بعض الشباب والرياضيين اللبنانيين قد قاطعوا الأنشطة التي وضعتهم في مواجهة مع إسرائيليين، التزاما بوطنيتهم، ونالوا تنويه الوزارة وتقديرها لهم من خلال تكريمهم والاشادة بمواقفهم، وحيث أن بعض المشاركين في أنشطة شبابية أو رياضية، نظامية أو وديَّة، يتعرضون بحكم القرعة أو التصنيف لمواجهة مع اسرائيليين، يطلب الى الاتحادات والأندية الرياضية والاتحادات والجمعيات الشبابية والكشفية والأفراد الرياضيين والشباب الالتزام الصارم والحاسم بعدم مواجهة أو لقاء رياضيين أو شباب من الكيان المحتل مهما كانت الظروف والأسباب، ووجوب الانسحاب الفوريّ من أي مناسبة يتواجدون فيها حتى لو كانت لنيل لقب أو تتويج ما".

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وختم: "إن وزارة الشباب والرياضة حريصة على التنويه بالاتحادات والاندية والجمعيات والافراد الذين قاطعوا وسجلوا الانتصار بانسحابهم، وعلى التنبيه أنها ستتخذ الاجراءات الادارية والقانونية والقضائية المناسبة في حق المخالفين للقانون".