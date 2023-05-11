إسمُ مرشح للرئاسة يتقدّم.. "التيار" و "القوات" لا يُعارضان طرحه!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أنّ الأيام المقبلة ستكونُ حافلة بالتطوّرات الرئاسيّة على أكثر من جهة، موضحة أنّ المملكة العربية السعوديّة لا تزال على موقفها الرافض للتدخل سلباً أو إيجاباً لمصلحة أي مرشح للرئاسة.

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في غضون ذلك، أوضحت "الجديد" أنَّ مساعي الفريق المُعارض لترشيح رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية للرئاسة وصلت إلى المُربّع الأخير في التفاوض حول إسمٍ للرئاسة، كاشفةً أن اسم الوزير السابق جهاد أزعور هو الأوفرْ حظاً للتوافق عليه لأنه يحظى بموافقة من "التيار الوطني الحر" من جهة وعدم اعتراض "القوات اللبنانية" عليه من جهةٍ أخرى.