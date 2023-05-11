قد تحرمون من الإنترنت.. تصريحٌ غير عادي يفجّره وزير الإتصالات

أشار وزير الاتصالات جوني قرم في حديث لقناة الـ"mtv" الى أن "الوضع خطير على صعيد الانترنت"، كاشفاً أن "هناك ديون بملايين الدولارات على الوزارة ناتجة عن شراء المازوت".







كما لفت إلى أن "فواتير الخطوط الثابتة لا تزال بالليرة اللبنانيّة"، مشيراً الى انه "إذا لم تؤمّن "أوجيرو" الانترنت لشركتي الخليوي فإنّ الأخيرة ستُحرم منه".

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