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لبنان

خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2023 | 13:43
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الخميس، إنَّ مصرف لبنان ضخّ أكثر من 4.5 مليار دولار في السّوق عبر منصة "صيرفة"، وذلك خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام 2023، مشيرة إلى أنّه في المقابل، تبين أن نسبة التراجع في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت تقريباً 725 مليون دولار.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ تلك الأرقام تشيرُ إلى أنَّ مصرف لبنان يتدخل من السوق بمعزلٍ عن الإحتياطي لديه، الأمر الذي يكشف عن وسائل أخرى للتدخل عبر "صيرفة" منها الإستحواذ على الدولارات بطرقٍ مختلفة يعمل بها البنك المركزي وحده.

وكشفت المصادر أنَّ خطة مصرف لبنان حالياً غير المُعلنة هي لإرساء توازنٍ في سوق القطع من حيث سعر الدولار، وهو الأمر الذي أدى إلى إستقرارٍ بسعر الصرف لفترةٍ امتدت لشهرٍ تقريباً. 

كذلك، أوضحت المصادر أنّ هناك تفاوتاً في ضخ الدولارات عبر "صيرفة" بين المصارف، فبعضها أتاح الإستفادة من المنصة بشكلٍ عادي ومن دون قيود فيما كان المشهد مختلفاً لدى مؤسسات مصرفيّة أخرى، وأضافت: "حجم التداول على صيرفة ظل مرتفعاً لسبب واحد وهو أنّ البنك المركزي أتاح للأفراد سحب الدولارات بعد إيداع مبلغ بقيمة يتجاوز الـ200 مليون ليرة ويصل إلى مليار ليرة، فيما لدى الشركات قدرة على إيداع مبالغ تصل إلى 10 مليارات. وعليه، فإنَّ هذه الأرقام تدلّ على أن البنك المركزي ما زال مسيطراً على السوق من ناحية استمرار عمل صيرفة، وما يجري تماماً هو خطوة إيجابية للحفاظ على إستقرار الدولار أكثر من أي وقتٍ مضى".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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