31
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-05-2023
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الخميس، إنَّ مصرف لبنان ضخّ أكثر من 4.5 مليار دولار في السّوق عبر منصة "صيرفة"، وذلك خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام 2023، مشيرة إلى أنّه في المقابل، تبين أن نسبة التراجع في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت تقريباً 725 مليون دولار.
Advertisement
ووفقاً للمصادر، فإنَّ تلك الأرقام تشيرُ إلى أنَّ مصرف لبنان يتدخل من السوق بمعزلٍ عن الإحتياطي لديه، الأمر الذي يكشف عن وسائل أخرى للتدخل عبر "صيرفة" منها الإستحواذ على الدولارات بطرقٍ مختلفة يعمل بها البنك المركزي وحده.
وكشفت المصادر أنَّ خطة مصرف لبنان حالياً غير المُعلنة هي لإرساء توازنٍ في سوق القطع من حيث سعر الدولار، وهو الأمر الذي أدى إلى إستقرارٍ بسعر الصرف لفترةٍ امتدت لشهرٍ تقريباً.
كذلك، أوضحت المصادر أنّ هناك تفاوتاً في ضخ الدولارات عبر "صيرفة" بين المصارف، فبعضها أتاح الإستفادة من المنصة بشكلٍ عادي ومن دون قيود فيما كان المشهد مختلفاً لدى مؤسسات مصرفيّة أخرى، وأضافت: "حجم التداول على صيرفة ظل مرتفعاً لسبب واحد وهو أنّ البنك المركزي أتاح للأفراد سحب الدولارات بعد إيداع مبلغ بقيمة يتجاوز الـ200 مليون ليرة ويصل إلى مليار ليرة، فيما لدى الشركات قدرة على إيداع مبالغ تصل إلى 10 مليارات. وعليه، فإنَّ هذه الأرقام تدلّ على أن البنك المركزي ما زال مسيطراً على السوق من ناحية استمرار عمل صيرفة، وما يجري تماماً هو خطوة إيجابية للحفاظ على إستقرار الدولار أكثر من أي وقتٍ مضى".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
00:59 | 2023-05-11
11/05/2023 12:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
03:48 | 2023-05-11
11/05/2023 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:03 | 2023-05-11
تذمّر
16:55 | 2023-05-11
مقدمات النشرات المسائية
16:22 | 2023-05-11
الجيش في "كازينو لبنان" بعد إقفال أبوابه.. ما القصّة؟
16:00 | 2023-05-11
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
15:48 | 2023-05-11
نواب "الاعتدال الوطني" استقبلوا بخاري: ندعم أي مرشح رئاسي يلتزم بـ"الطائف"
15:22 | 2023-05-11
لمتطوعي "الدفاع المدني".. بُشرى من وزير الداخلية
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 01:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 01:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 01:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact