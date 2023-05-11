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لبنان

"موظفو الدولة" أمام خيارين الآن.. ما هُما؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2023 | 14:42
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علمِ "لبنان24" أنَّ موظفي الإدارة العامة في سراي صيدا وُضِعوا مؤخراً أمام خيارين: الأول وهو الذهاب إلى العمل مدة 4 أيام في الأسبوع بدوامٍ يمتد حتى الساعة 3.30 ظهراً وبالتالي الإستفادة من الزيادات التي أقرت مؤخراً لهم. أما الخيار الثاني فهو العمل ليومٍ واحد فقط أسبوعياً، علماً أن هذا الخيار يمثل قرار رابطة موظفي القطاع العام.
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ووفقاً للمعلومات، فإن الطروحات المذكورة جاءت خلال اجتماعٍ عُقدَ بين محافظ الجنوب منصور ضو وعدد من رؤساء المصالح في سراي صيدا، في حين أشارت مصادر إلى انَّ بلبلة حصلت بين الموظفين بسبب إجبارهم على العمل حتى الساعة 3.30 ظهراً الأمر الذي باتَ يعيقُ قدرتهم على التحرّك. 

وتقول أوساط الموظفين لـ"لبنان24" إنَّ بعض الموظفين سيدفعون ضعف الزيادات التي أقرّت لهم لقاء البنزين والنقل، ما يعني أن عدم نزولهم إلى العمل قد يكون أنسب لهم في الوقت الراهن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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