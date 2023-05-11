Advertisement

لبنان

نواب "الاعتدال الوطني" استقبلوا بخاري: ندعم أي مرشح رئاسي يلتزم بـ"الطائف"

Lebanon 24
11-05-2023 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1065882-638194425592572804.png
Doc-P-1065882-638194425592572804.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" في مكتبه في الصيفي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.

ورحب أعضاء التكتل بالسفير السعودي، معتبرين أنه "صديق هذا التكتل وصديق كل الشعب اللبناني الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل الاحترام والتقدير".
Advertisement
 
وثمن التكتل في بيان، "الدور الكبير الذي تؤديه المملكة في لبنان بشخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لمساعدة اللبنانيين".
كذلك، أعرب التكتل عن تقديره للدور الإيجابي الذي تلعبه السعودية على صعيد استقرار المنطقة، مشدداً على أهمية ما تقوم به المملكة على صعيد إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان، وذلك انطلاقاً من احترام الدستور وسيادة لبنان وقراره الحر. 
  
وأكد التكتل على "ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس"، داعياً كل الكتل السياسية "إلى ممارسة حقها الدستوري في انتخاب رئيس واختيار الاسم الذي تراه مناسباً".
 
وختم: "اننا كتكتل الاعتدال الوطني نعلن اننا نتعهد بعدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسندعم أي مرشح يلتزم بوثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ويحافظ على العلاقات مع العرب والخليج العربي، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية والانفتاح على جميع الدول لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
 
وفي نهاية اللقاء لبى بخاري دعوة التكتل على مائدة الغداء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2023-05-11
16:55 | 2023-05-11
16:22 | 2023-05-11
16:00 | 2023-05-11
15:22 | 2023-05-11
15:01 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website