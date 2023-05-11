استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" في مكتبه في الصيفي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.



ورحب أعضاء التكتل بالسفير السعودي، معتبرين أنه "صديق هذا التكتل وصديق كل الشعب اللبناني الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل الاحترام والتقدير".

Advertisement

وثمن التكتل في بيان، "الدور الكبير الذي تؤديه المملكة في لبنان بشخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لمساعدة اللبنانيين". ورحب أعضاء التكتل بالسفير السعودي، معتبرين أنه "صديق هذا التكتل وصديق كل الشعب اللبناني الذي يكن للمملكة العربية السعودية كل الاحترام والتقدير".وثمن التكتل في بيان، "الدور الكبير الذي تؤديه المملكة في لبنان بشخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مثنياً على "الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لمساعدة اللبنانيين".

كذلك، أعرب التكتل عن تقديره للدور الإيجابي الذي تلعبه السعودية على صعيد استقرار المنطقة، مشدداً على أهمية ما تقوم به المملكة على صعيد إنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان، وذلك انطلاقاً من احترام الدستور وسيادة لبنان وقراره الحر.

وأكد التكتل على "ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس"، داعياً كل الكتل السياسية "إلى ممارسة حقها الدستوري في انتخاب رئيس واختيار الاسم الذي تراه مناسباً".



وختم: "اننا كتكتل الاعتدال الوطني نعلن اننا نتعهد بعدم مقاطعة اي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسندعم أي مرشح يلتزم بوثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ويحافظ على العلاقات مع العرب والخليج العربي، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية والانفتاح على جميع الدول لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".



وفي نهاية اللقاء لبى بخاري دعوة التكتل على مائدة الغداء.