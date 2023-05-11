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لبنان
تذمّر
Lebanon 24
11-05-2023
|
17:03
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حسب مصادر دبلوماسية موثوق بها، فإن دولة أوروبية معنية تُبدي تذمراً من أداء القيادات المسيحية، وتسأل أين صار الاتفاق على مرشحهما، وفق رما جاء في أسرار "اللواء".
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