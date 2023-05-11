تمرّ علاقة مرجع كبير برئيس لجنة محورية بما يشبه الفتور، اذ لم يسجل أي لقاء بينهما، بعد زيارة النائب إلى دولة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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