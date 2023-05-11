31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الثنائي" مرتاح ورهانات على لقاءات ديبلوماسية تخدم مرشحه
Lebanon 24
11-05-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": بعيداً عن الشكل الذي لم يرضِ الكثيرين لمبادرة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية زيارة السفير السعودي وليد البخاري وليس العكس، فإن المضمون لم يتعد إطار المجاملات، وبدل أن تحمل الزيارة بوادر حسم، زادت البلبلة في الأوساط السياسية وصعّبت الموقف، في وقت كانت مصادر «الثنائي» تقول إنّ الأمر قضي لصالح فرنجية متغاضية عن شكل الزيارة التي حصلت وفق معلوماتها بناء على دعوة من السفير السعودي.
Advertisement
وبينما كانت التأويلات تجتاح مواقع التواصل تعقيباً على مشهدية الزيارة بالشكل قبل المضمون، كان هناك من يؤكد أنّ الطبخة الرئاسية وضعت على نار حامية بما يفيد ترشيح فرنجية، وتشير المعلومات إلى أنّ البخاري وخلال زيارته عين التينة أودع رئيس مجلس النواب نبيه بري وديعة رئاسية وسأله الشروع في التحرك باتجاه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وآخرين لتسويقها، بينما مضى البخاري في جولته مستطلعاً وممهداً لما سيكون عليه الوضع. وتجزم مصادر «الثنائي» أنّ بري تبلّغ قبل فترة بضرورة الدعوة إلى جلسة إنتخاب برلمانية وأنّ المملكة ستتولى موضوع النواب السنة وبعضهم تبلّغ التوجه السعودي المرن تجاه فرنجية وأنّ البحث جار عن مخرج أو توليفية لمعالجة المعارضة المسيحية. خلال اللقاء سأل البخاري بري عن موعد جلسة الإنتخاب فكان جوابه حين تقررون وتعطون رأيكم فقال له فلتتمّ الدعوة لجلسة وليفز من يفز. في هذا الوقت كان موفد مطلع على موقف البخاري أبلغ «حزب الله» إيجابية الموقف فتم البناء عليه.إذا كانت معالم الرئاسة اللبنانية غير واضحة بعد، فإنّ الحديث عن الإنفراج بشأنها بات يتعدى التوافق الداخلي وإن كانت كل الجهات المعنية بالملف من السعودية إلى طهران تؤكد أنّ حسم الرئاسة متروك للبنانيين لإختيار مرشحهم الرئاسي والتوافق بشأنه. المدقق في التعاطي الإيراني ثم السعودي مع الإستحقاق يلاحظ التقاطع في المواقف المعلنة. لكن المجالس المغلقة لحليفي الطرفين تؤشر إلى وجود توجه أو كلمة سر كان يتبلغها حلفاء الطرفين بالتواتر.تطور آخر يبنى عليه هو الحراك الدولي المرتقب والذي سيتمثل بزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى السعودية، وزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى السعودية أيضاً، والقمة السورية السعودية. تترقب مصادر ديبلوماسية مواكبة ما بعد إنعقاد القمة العربية، والذي يفترض أن يشهد حركة مشاورات ولقاءات على صلة بالملف الرئاسي اللبناني قد تؤدي إلى خرق يسبق شهر تموز المقبل. الأولوية اليوم هي للتحضيرات المتعلقة بإنعقاد القمة العربية وما بعدها سيشهد تحولاً في كثير من الأمور .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
Lebanon 24
هذا ما يحدث في كندا
06:17 | 2023-05-11
11/05/2023 06:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
Lebanon 24
مفاجأة تجمع صدام حسين بـ"حزب الله" وميشال عون.. سرٌّ يكشف لأول مرّة!
16:00 | 2023-05-11
11/05/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:31 | 2023-05-12
مولوي يزور بخاري
04:30 | 2023-05-12
"ملائكة الرحمة".. من القلب ألف تحيّة
04:24 | 2023-05-12
قرار قضائي جديد حول الظهور الإعلامي للمحامين.. اليكم التفاصيل
04:15 | 2023-05-12
جعجع في ذكرى البطريرك صفير: بئس هذا الزمن الرديء
04:00 | 2023-05-12
عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. هل تحمل "مفاعيل رئاسية" في لبنان؟!
03:59 | 2023-05-12
انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة.. اليكم طقس "الويك إند"
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 11:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 11:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 11:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact