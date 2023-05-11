"الثنائي" مرتاح ورهانات على لقاءات ديبلوماسية تخدم مرشحه

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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": بعيداً عن الشكل الذي لم يرضِ الكثيرين لمبادرة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية زيارة السفير السعودي وليد البخاري وليس العكس، فإن المضمون لم يتعد إطار المجاملات، وبدل أن تحمل الزيارة بوادر حسم، زادت البلبلة في الأوساط السياسية وصعّبت الموقف، في وقت كانت مصادر «الثنائي» تقول إنّ الأمر قضي لصالح فرنجية متغاضية عن شكل الزيارة التي حصلت وفق معلوماتها بناء على دعوة من السفير السعودي.وبينما كانت التأويلات تجتاح مواقع التواصل تعقيباً على مشهدية الزيارة بالشكل قبل المضمون، كان هناك من يؤكد أنّ الطبخة الرئاسية وضعت على نار حامية بما يفيد ترشيح فرنجية، وتشير المعلومات إلى أنّ البخاري وخلال زيارته عين التينة أودع رئيس مجلس النواب نبيه بري وديعة رئاسية وسأله الشروع في التحرك باتجاه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وآخرين لتسويقها، بينما مضى البخاري في جولته مستطلعاً وممهداً لما سيكون عليه الوضع. وتجزم مصادر «الثنائي» أنّ بري تبلّغ قبل فترة بضرورة الدعوة إلى جلسة إنتخاب برلمانية وأنّ المملكة ستتولى موضوع النواب السنة وبعضهم تبلّغ التوجه السعودي المرن تجاه فرنجية وأنّ البحث جار عن مخرج أو توليفية لمعالجة المعارضة المسيحية. خلال اللقاء سأل البخاري بري عن موعد جلسة الإنتخاب فكان جوابه حين تقررون وتعطون رأيكم فقال له فلتتمّ الدعوة لجلسة وليفز من يفز. في هذا الوقت كان موفد مطلع على موقف البخاري أبلغ «حزب الله» إيجابية الموقف فتم البناء عليه.إذا كانت معالم الرئاسة اللبنانية غير واضحة بعد، فإنّ الحديث عن الإنفراج بشأنها بات يتعدى التوافق الداخلي وإن كانت كل الجهات المعنية بالملف من السعودية إلى طهران تؤكد أنّ حسم الرئاسة متروك للبنانيين لإختيار مرشحهم الرئاسي والتوافق بشأنه. المدقق في التعاطي الإيراني ثم السعودي مع الإستحقاق يلاحظ التقاطع في المواقف المعلنة. لكن المجالس المغلقة لحليفي الطرفين تؤشر إلى وجود توجه أو كلمة سر كان يتبلغها حلفاء الطرفين بالتواتر.تطور آخر يبنى عليه هو الحراك الدولي المرتقب والذي سيتمثل بزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى السعودية، وزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى السعودية أيضاً، والقمة السورية السعودية. تترقب مصادر ديبلوماسية مواكبة ما بعد إنعقاد القمة العربية، والذي يفترض أن يشهد حركة مشاورات ولقاءات على صلة بالملف الرئاسي اللبناني قد تؤدي إلى خرق يسبق شهر تموز المقبل. الأولوية اليوم هي للتحضيرات المتعلقة بإنعقاد القمة العربية وما بعدها سيشهد تحولاً في كثير من الأمور .