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لبنان
البطريرك الماروني الى باريس في 2 حزيران
Lebanon 24
11-05-2023
|
22:55
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برزت امس معطيات حيال تحضيرات جدية تجري لدعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مطلع حزيران المقبل فيما تتنامى مؤشرات إعادة باريس النظر في موقفها "السابق" بدعم ترشيح فرنجية. ومع ذلك لم تمرر بكركي مغالطات تحدثت عن تدهور علاقتها بفرنسا فنفت ذلك نفيا تاما وشددت على تمسكها بالعلاقات التاريخية بين الطرفين، وفق ما كتبت" النهار".
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وبحسب" اللواء" فان زيارة البطريرك الراعي لباريس ستتم في 2 حزيران فيما ذكرت"الديار" ان "هدفها محاولة فهم طبيعة الموقف الفرنسي الذي يثير غضب شريحة واسعة من الاحزاب المسيحية".
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