ماذا يريد "التيار"؟

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كتبت" الديار": كشفت مصادر في المعارضة بان الاتصالات تنشط مع التيار الوطني الحر في محاولة لاقناعه بنقطة التقاء مع المعارضة لن تكون في اطار حوار مباشر مع القوات اللبنانية، وهو امر لا ترغب به «معراب»، وتبتعد قدر الامكان عن تكرار التجربة السابقة، ولهذا يتولى النائب سكاف محاول تحقيق اختراق في موقف «ميرنا الشالوحي» للاتفاق على مرشح بالمواصفات المطلوبة، لمواجهة ترشيح فرنجية.الا ان المصادر نفسها تتهم «التيار» بلعب لعبة مزدوجة فمن جهة يرفض تبني مرشح حزب الله لكن في المقابل يمتنع عن تاييد اي مرشح يمكن ان يستفزه، وحتى الان لا يريد النائب جبران باسيل قطع «شعرة معاوية» مع الحزب وحتى انه لا يناور في السياسة، فهو يرفض المغامرة بالايحاء انه قاب قوسين من التفاهم مع المعارضة على اي اسم ولا يزال يراهن على فتح قنوات اتصال مع الحزب للتوصل الى صيغة رئاسية تتفهم هواجسه، وهو لا يبدو مستعجلا «لحرق مراكبه» مع حارة حريك. ولهذا يفرمل تقدمه باي خطوة نحو المعارضة حتى الساعة.