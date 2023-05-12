عبدالله حيّا الممرضين في عيدهم: لن نوفر جهدا لإنصافكم

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "في اليوم العالمي للتمريض، ننحني امام عطاءات وتضحيات الساهرين على صحتنا وراحتنا دون كلل او ملل، في العطل والأعياد وفي أصعب ظروف يمر بها وطننا الحبيب لبنان. لن نوفر جهدا من أجل إنصافكم في القطاعين العام والخاص".

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