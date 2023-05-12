مَنْ طلب من القاضية غادة عون التراجع عن الدعوى؟

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قالت القاضية غادة في تغريدة أمس" لمن يتساءل لماذا تراجعت عن الشّكوى المقدّمة منّي ضدّ النّائب زياد حواط، أوضح ما يلي: أنا تقدّمت بهذه الشكوى قبل كلّ شيء دفاعًا عن كرامة كلّ قاض مهان. لكن عندما وجدت أنّ هذه الدّعوى تؤجّج روح الانقسام بين حزبَين لبنانيّين وتفاقم الخصام، فضّلت التّضحية بحقوقي، لأنّ سلام الأمّة والوطن يسمو على كلّ شيء".مصادر مطلعة شرحت ان تراجع القاضية عون عن الدعوى جاء بطلب من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في اطار المساعي التي يقوم بها عبر وسطاء معلنين و"مقرّبين" منه لارساء تفاهم مع "القوات اللبنانية" لقطع الطريق على انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.وأشارت المصادر الى" ان القاضية عون، رغم استيائها من دعم التيار "الخجول" لها في معركتها الاخيرة بعد قرار فصلها من القضاء، الا انها عازمة على الاسراع في الملفات الاخرى التي فتحتها ، سعيا لفرض "أمر واقع" قضائي على صعيد التحقيقات، مهما كان قرار الهيئة العليا للتأديب في حقها".