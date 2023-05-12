Advertisement

لبنان

إسمان رئاسيان يتقدمان بين اربعة مرشحين للمعارضة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-05-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1065991-638194770094938766.jpg
Doc-P-1065991-638194770094938766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار قطب بارز في المعارضة في  دردشة مع عدد من الحزبيين على هامش أحد اللقاءات"إن  حراك المعارضة بكل أطيافها بدأ يثمر".
ولفت مصدر مطلع على نتائج الحراك أن هناك نقطتين اساسيتين جرى فيهم تقدم على المستوى الرئاسي : 
Advertisement
الأولى إتساع مروحة القوى المعارضة التي تتواصل مع بعضها  البعض على المستوى الرئاسي، بحيث أصبحت القواسم المشتركة بينها متينة جداً ، حتى أن "اللقاء الديموقراطي" يبدي حماسة وصلابة في الموقف داخل المعارضة ، اضافة الى أن التيار الوطني الحر يلتقي مع قوى المعارضة في نقطة واحدة على الأقل هي رفض إنتخاب سليمان فرنجية".
اما النقطة الثانية فهي تقليص عدد الأسماء المطروحة المقبولة من مختلف المكونات المعارضة تقريباً الى ثلاثة او أربعة أسماء، إثنان  منهم متقدمان بين متساوين ، وهما جهاد أزعور وجوزيف عون .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2023-05-12
04:30 | 2023-05-12
04:24 | 2023-05-12
04:15 | 2023-05-12
04:00 | 2023-05-12
03:59 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website