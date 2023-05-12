البراكس: الهدف من التسعير بالدولار هو تسهيل طريقة التعامل



لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنه "سواء كان التسعير بالدولار أو بالليرة اللبنانية فلا فرق، والهدف من التسعير بالدولار هو تسهيل طريقة التعامل".



وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أكد البراكس أن شراء المحروقات يجري بالدولار، ومن يعارض مسألة التسعير بالدولار لا يريد مصلحة المواطن، مشدداً على أن "ننتظر قرار وزير الطاقة بهذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة".

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