Advertisement

لبنان

دراسة إحصائية: هذا حجم أموال المودعين التي إختفت بعد 17 تشرين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-05-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1065994-638194777180881391.jpg
Doc-P-1065994-638194777180881391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهى مركز إحصاء لبناني- أوروبي خاص دراسة إحصائية دقيقة دخلت فيها الأرقام والتواريخ بشكل منتظم وواضح ، أظهرت "إختفاء" حوالى 90 مليار دولار من أموال المودعين بعد ثورة 17 تشرين الاول 2019  بطرق مختلفة.
Advertisement
 وجاءت الأرقام الكبيرة "للفجوة"على الشكل التالي بحسب الدراسة :
- 27 مليار دولار من مصرف لبنان صرفت على دعم الإستيراد على مختلف أنواعه وخاصة المحروقات والمواد الغذائية .
- حوالى 20 مليار حوّلت  من قبل المصارف اللبنانية الى الخارج لأغراض عديدة ومنها تهريب أموال وسداد مستحقات .
- 45 مليار قروض أعطيت للمقترضين من أموال المودعين تم تسديدها على دولار 1500 ليرة لبنانية وشيكات لولار .
مجموع هذه الأرقام تظهر إختفاء حوالى 90 مليار دولار بعد 17 تشرين .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2023-05-12
04:30 | 2023-05-12
04:24 | 2023-05-12
04:15 | 2023-05-12
04:00 | 2023-05-12
03:59 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website