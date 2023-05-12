دراسة إحصائية: هذا حجم أموال المودعين التي إختفت بعد 17 تشرين

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أنهى مركز إحصاء لبناني- أوروبي خاص دراسة إحصائية دقيقة دخلت فيها الأرقام والتواريخ بشكل منتظم وواضح ، أظهرت "إختفاء" حوالى 90 مليار دولار من أموال المودعين بعد ثورة 17 تشرين الاول 2019 بطرق مختلفة.وجاءت الأرقام الكبيرة "للفجوة"على الشكل التالي بحسب الدراسة :- 27 مليار دولار من مصرف لبنان صرفت على دعم الإستيراد على مختلف أنواعه وخاصة المحروقات والمواد الغذائية .- حوالى 20 مليار حوّلت من قبل المصارف اللبنانية الى الخارج لأغراض عديدة ومنها تهريب أموال وسداد مستحقات .- 45 مليار قروض أعطيت للمقترضين من أموال المودعين تم تسديدها على دولار 1500 ليرة لبنانية وشيكات لولار .مجموع هذه الأرقام تظهر إختفاء حوالى 90 مليار دولار بعد 17 تشرين .