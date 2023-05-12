باخرة تصطدم بمركب فجراً.. ماذا حصل في بحر البداوي؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المركب "الاميرة ساره" وعلى متنه "ا.ط" و "م.ط" و "م.ب" من سكان منطقة ببنين لحادث اصطدام من قبل باخرة لدى مرورها في المكان اثناء خروجها من مرفأ طرابلس، وذلك اثناء قيامهم بممارسة هواية الصيد في بحر البداوي بالقرب من البتيات فجر اليوم.وأدى الحادث الى سقوط "م.ب" في البحر، وعملت الوحدات البحرية التابعة للجيش اللبناني لاحقاً على انقاذه ونقله بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى المظلوم للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.كما تم سحب الصيادين الآخرين الى اليابسة، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات والتي قدرت بما يقارب الـ 6000 دولار أميركي.