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بالتوازي مع استمرار وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة، رفع حزب الله بشكل لافت درجة استنفاره في الساعات الماضية، ما يوحي بإمكان حصول تدحرج غير محسوب في الاحداث.وبحسب مصادر مطلعة فإن"استنفار الحزب لم يشمل كل قطاعاته العسكرية إنما قطاعات معينة وبنسب مختلفة، وذلك استعداد لاي تطور قد يحصل عند الحدود الجنوبية".وترى المصادر" ان الساعات المقبلة، وبالتوازي مع كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ستكون كفيلة بمعرفة مسار الاحداث العسكرية في فلسطين وربما المنطقة".