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لبنان

تواصل كتائبي - عوني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2023 | 02:45
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أفادت مصادر مطلعة" أن التواصل الحاصل بين "حزب الكتائب" و" التيار الوطني الحر" ايجابي، اذ يتم البحث في الاستحقاق الرئاسي وقضايا سياسية عامة اخرى في ظل رغبة مشتركة في تطوير هذا التقارب.
وبحسب المصادر"فإن هناك توافقا جديا على ضرورة رفض وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وعدم تسهيل مساعي فوزه بالمعركة".
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وتعتبر المصادر"أن التوجه العام لدى كل القوى المسيحية، هو لعدم تأمين النصاب وحتى لعدم الذهاب الى اي جلسة حتى لو تم التوافق على مرشح مقابل،في حال كان هناك امكانية لفوز رئيس المردة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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