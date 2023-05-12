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لبنان

بالجرم المشهود.. القبض على مروج مخدرات في بئر حسن

Lebanon 24
12-05-2023 | 02:38
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في منطقة صبرا.
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على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصّلت الى تحديد هوية المروّج، ويدعى:

ع. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)
بتاريخ 8-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة بئر حسن أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع "ابريو"، كما ألقت القبض على المدعو:

ف. ل. (مواليد عام 1983، لبناني)
اثناء قيامه بشراء المواد المخدّرة من الأول، وضبطت دراجته الآلية لون فضي دون تسجيل.

بتفتيشهما والدراجتين عثر بحوزة (ع. ع.) على كيس نايلون بداخله /4/ قطع من مادة حشيشة الكيف، ورقتين بداخلها مادة الباز كوكايين، مبلغ مالي وهاتف خليوي، وضبط بحوزة الثاني هاتف خليوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن في مناطق صبرا والرحاب وبئر حسن على متن الدراجة التي أوقف على متنها، واعترف الثاني بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من (ع. ع.).

حجزت الدراجتان الآليتان عدليا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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