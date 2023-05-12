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لبنان

عطية: نحن في موقع المترقّب ولا فيتو لدينا على أي اسم

Lebanon 24
12-05-2023 | 03:15
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 أشار النائب سجيع عطية الى ان "السفير السعودي كان واضحا في خلال لقائه كتلة الاعتدال الوطني أن لا فيتو على اسم سليمان فرنجية، وأن لا خصومة للرياض مع أي شخصية في لبنان الذي تتمنى ان يعود الى الحضن العربي، كما كان تأكيد على أهمية التوافق العام على شخصية وازنة، لكن اذا تعذّر ذلك لا مشكلة في التصويت داخل مجلس النواب لمرشحين او ثلاثة، مع التشديد على ضرورة حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون أسبوعين".
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وقال في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان": "نحن اليوم في موقع المترقب ولا فيتو لدينا على أي اسم".
وبالنسبة إلى إمكان التصويت لقائد الجيش اذا تبنّته المعارضة، قال: "كل شيء وارد"، متوقعا "حصر المنافسة بين اسم واثنين تتبناهما قوى المعارضة التي تعقد لقاءات مكثفة للتوصل الى اسم موحّد".
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