جعجع التقى وفد "إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين"

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عرض رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب التطورات السياسيّة في البلاد مع وفد من "إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين" برئاسة نضال أبو شاهين وضمّ أعضاء الهيئة الإداريّة: عباس هدلى، أحمد مطر، مجيد مطر ومحمد خليل.وشكّل اللقاء الذي حضره لوسيان شهوان، مناسبة شكر فيها الوفد لجعجع مشاركة الحزب في ذكرى اغتيال لقمان سليم ودعمه الدائم لقضيته.