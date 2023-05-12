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لبنان

انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة.. اليكم طقس "الويك إند"

Lebanon 24
12-05-2023 | 03:59
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية وارتفاع نسبة الرطوبة مع احتمال بعض الرذاذ خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات بخاصة في الفترة المسائية حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا بخاصة على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,40

-ساعة غروب الشمس: 19,29
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