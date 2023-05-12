قرار قضائي جديد حول الظهور الإعلامي للمحامين.. اليكم التفاصيل

ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، الاستئنافين المقدمين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.

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