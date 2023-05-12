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لبنان

قرار قضائي جديد حول الظهور الإعلامي للمحامين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-05-2023 | 04:24
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ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات، الاستئنافين المقدمين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
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