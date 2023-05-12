Advertisement

لبنان

مولوي يزور بخاري

Lebanon 24
12-05-2023 | 04:31
A-
A+
Doc-P-1066056-638194880561615106.jpg
Doc-P-1066056-638194880561615106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في اليرزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مولوي من دارة بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس
lebanon 24
12/05/2023 15:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري يلتقي وزير الداخلية بسام مولوي في دارته في اليرزة
lebanon 24
12/05/2023 15:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير السعودي وليد البخاري إلى مقر كتلة "تجدد"
lebanon 24
12/05/2023 15:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي للـ"أم تي في" بعد لقائه السفير السعودي: المملكة المحفّز الأساسي لانتخاب رئيس بشكل سريع ورحّبنا بالاتفاق الذي حصل بشأن السودان في جدّة ليل أمس
lebanon 24
12/05/2023 15:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مولوي

بخاري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-12
04:00 | 2023-05-12
03:00 | 2023-05-12
06:35 | 2023-05-12
08:35 | 2023-05-12
08:23 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website