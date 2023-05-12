Advertisement

لبنان

زحمة كبيرة وضغط هائل في "المالية".. إليكم السبب!

Lebanon 24
12-05-2023 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1066059-638194884037936109.jpg
Doc-P-1066059-638194884037936109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
يشهد مبنى وزارة الماليّة في منطقة كورنيش النهر ومبنى الماليّة في منطقة بشارة الخوري في بيروت، ضغطًا هائلاً وزحمة كبيرة، مع توجّه عدد من التجّار والمواطنين، الذين يحملون كمية كبيرة من الأموال بالليرة اللبنانية، لتسديد الرسوم والضرائب والمخالفات.
Advertisement
 
يأتي ذلك بعد قرار وزارة المال إفساح المجال أمام المكلفين، في استمرارية عمل مركزها الإلكتروني يومي السبت والأحد في 13 و14 أيار الحالي، كيوم عمل عادي، ليتسنّى لمن يرغب بتسديد الرسوم والضرائب والمخالفات، إلكترونيًا وإجراء العمليات المتوجبة.

وطالبت مصادر مواكبة، عبر mtv، وزير المالية بتمديد المهلة المحددة لتسديد المتوجّبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-12
04:00 | 2023-05-12
03:00 | 2023-05-12
06:35 | 2023-05-12
08:35 | 2023-05-12
08:23 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website