زحمة كبيرة وضغط هائل في "المالية".. إليكم السبب!

يشهد مبنى وزارة الماليّة في منطقة كورنيش النهر ومبنى الماليّة في منطقة بشارة الخوري في بيروت، ضغطًا هائلاً وزحمة كبيرة، مع توجّه عدد من التجّار والمواطنين، الذين يحملون كمية كبيرة من الأموال بالليرة اللبنانية، لتسديد الرسوم والضرائب والمخالفات.

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يأتي ذلك بعد قرار وزارة المال إفساح المجال أمام المكلفين، في استمرارية عمل مركزها الإلكتروني يومي السبت والأحد في 13 و14 أيار الحالي، كيوم عمل عادي، ليتسنّى لمن يرغب بتسديد الرسوم والضرائب والمخالفات، إلكترونيًا وإجراء العمليات المتوجبة.



وطالبت مصادر مواكبة، عبر mtv، وزير المالية بتمديد المهلة المحددة لتسديد المتوجّبات.