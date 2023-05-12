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لبنان

قائد الجيش يزور عكار وسط تدابير أمنيّة مشدّدة

Lebanon 24
12-05-2023 | 04:41
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بدأ قائد الجيش العماد جوزيف عون زيارة لمحافظة عكار سيتخلّلها جولة على مراكز فوج الحدود البرية، وتدشين طريق برج المراقبة الحدودي في خراج بلدة الدبابية على الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير.

وكانت القوة الضاربة للجيش قد اتخذت منذ الأمس تدابير خاصّة استعداداً لهذه الزيارة.
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وأقلعت طائرات من سلاح الجو من قاعدة القليعات الجويّة لمواكبة الجولة.
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