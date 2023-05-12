"أطباء بلا حدود" تحدد موعد توقف أنشطتها في مستشفى بر الياس

أكدت " أطباء بلا حدود" أنها "ستوقف أنشطتها الجراحية في مستشفى بر الياس في نهاية الشهر الحالي، إذ تسعى إلى إعادة تكييف حضورها وأنشطتها للاستجابة إلى الحاجات المستجدة في لبنان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".

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وقال رئيس البعثة في لبنان جوليان رايكمان في بيان: "وافقت أطباء بلا حدود على إعادة تأهيل مستشفى بر الياس عام 2016، لتعزيز قدرات الاستجابة للاحتياجات الطبية في البقاع الأوسط عبر توفير الاستشارات الخارجية والرعاية الاستشفائية التي تشمل الأنشطة الجراحية. ومنذ ذلك الحين، أجرت فرقنا أكثر من 5,700 عملية جراحية ووفرت خدمات العناية بالجروح لأكثر من 1,700 مريض".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، تبقى أطباء بلا حدود ملتزمة توفير الرعاية الطبية المجانية للسكان الذين هم الأكثر حاجة في لبنان، كما تبقى على استعداد للاستجابة لحالات الطوارئ كما حصل أثناء انتشار كوفيد-19 عام 2020 والكوليرا في أواخر العام الماضي. وأجرت فرقها أخيرا تقويمًا للوضع في البقاع الأوسط لفهم الاحتياجات المستجدة والبحث في أفضل سبل لتكييف وجودنا وأنشطتنا بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة".

وتابع: "اليوم، يعمل 700 موظف مع أطباء بلا حدود في ست محافظات لبنانية لتوفير الرعاية الطبية ودعم النظام الصحي اللبناني في وادي خالد والهرمل وعرسال وطرابلس وبيروت وضواحيها. قدمت فرقنا أكثر من 140 ألف استشارة طبية مجانية للسكان في لبنان عام 2022. وتهدف مقاربتنا إلى توفير الخدمات الصحية للجميع بالاستناد إلى حاجاتهم الطبية".



ختم:" تسترشد أطباء بلا حدود في عملها بالأخلاقيات الطبية، ومبادئ الاستقلالية وعدم التحيز والحيادية".