مولوي من دارة بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس

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قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة:" سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".أضاف:"لم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني".