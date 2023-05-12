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لبنان

مولوي من دارة بخاري: المملكة حاضنة للبنان ومحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:37
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قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة:" سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".
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أضاف:"لم  تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
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