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لبنان

بيان مهمّ لوزارة الماليّة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-05-2023 | 05:39
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الماليّة البيان التالي:
تعلن وزارة المالية أنه وإفساحاً في المجال أمام المكلّفين للاستفادة من المهلة الفاصلة عن التاريخ المحدد الاثنين 15 أيار 2023 حيال تطبيق المادة 22 من موازنة العام 2022 إزاء الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في أوقات سابقة، ستعمد الى فتح أبوابها يومي السبت 13 والأحد في 14 أيار أمام جميع المعنيين من مختلف المحافظات اللبنانية في مبناها في كورنيش النهر- العدلية لقطع الإيصالات، وتسديدها لدى الجهة التي يرغب المكلّف بالتسديد لديها في مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم الإثنين الواقع في 15 أيار 2023.
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