معرض الكتاب الـ49 ينطلق اليوم في طرابلس برعاية ميقاتي.. عرس لفيحاء الفكر والثقافة!

بالتعاون مع "سفير الشمال"

ينطلق معرض الكتاب الـ49، اليوم في طرابلس، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتنظيم الرابطة الثقافية، لتكون طرابلس والشمال على موعد جديد مع لقاء ثقافي اجتماعي، يجمع رواد الفكر والكتّاب، للتأكيد دوما انّ طرابلس كانت وستبقى فيحاء الثقافة وفيحاء الحوار والتنوع.

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ويشكل معرض الكتاب منبرا ثقافيا تفاعليا وساحة تلاق بين كل مكونات الوطن على إختلاف توجهاتهم وإنتماءاتهم، ومواجهة التحديات والمخاوف، لتذليلها وتحويلها الى عامل دفع وتحدٍ لكل أبناء طرابلس.

ويقول رئيس الرابطة الثقافية الزميل رامز الفري لـ"سفير الشمال": نحن صامدون، ونعتبر أن معرض الكتاب السنوي بات من تراث طرابلس وهو مستمر منذ العام 1974 ولغاية اليوم بالرغم من الصعوبات والحرب الأهلية والتوترات الأمنية وجولات العنف والثورة والكورونا والانهيار الاقتصادي والمالي، ونحن نعتبر أيضا أن الاستمرار في إقامة المعرض ضروري، ونحاول من خلاله أن نتناول القضايا التي تهم المواطنين، وأن نحاكي واقعنا ونسعى الى تغيير الصورة النمطية عن طرابلس".



ويضيف: "كان الطلب على المشاركة في المعرض كبير جدا هذا العام، وقد إعتذرنا من مؤسسات عدة لأننا لم نستطع تأمين مكان لها، نظرا لضيق المكان في الرابطة وسعينا الدؤوب لإعطاء أكبر مساحة للكتاب، وقد بتنا نلاحظ أن أصحاب الباع الطويل في الكتابة والنشر يحاولون توقيت إصدار كتبهم بالتزامن مع معرض الكتاب لما لهذا المعرض من أهمية بالغة في حياتنا الثقافية والمجتمعية".

ويشهد المعرض في نسخته الـ 49 أنشطة مواكبة متنوعة حيث سيتم توقيع أكثر من 70 كتابا جديدا، إضافة الى إقامة أكثر من 40 نشاطا ثقافيا وندوات تعالج شؤونا إجتماعية مختلفة.