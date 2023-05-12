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لبنان

قرار لمحافظ بيروت يتعلق بالنازحين السوريين... هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-05-2023 | 06:02
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 37 تاريخ 8 أيار 2023، يتعلق بحملة المسح الوطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وجاء فيه:
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إن محافظ مدينة بيروت

-بناءً على الاجتماع التنسيقي الذي عقد في السرايا الحكومية في 26 نيسان 2023 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.

-بناءً على كتاب معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 42 / ص تاريخ 2 أيار 2023.

  يقرر ما يلي :

المادة الأولى: يطلب إلى جميع المختارين في العاصمة بيروت كل ضمن نطاق محلته وفي مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار المباشرة بتسجيل بيانات النازحين السوريين المقيمين كافة بغية تسوية اوضاع إقامتهم تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقهم على أن يتم الإحتفاظ بصور شمسية وصور عن الأوراق الثبوتية وبطاقات الإقامات في حال وجدت وبطاقات تسجيلهم في المفوضية العامة لشؤون اللاجئين UNHCR في حال وجدت ومن ثم إيداع الملفات كافة دائرة المحافظة فور إنتهاء مهلة الشهر الممنوحة لهم.

المادة الثانية: يعطى كل نازح بعد تسجيله إفادة تثبت ذلك من مختار المحلة.

المادة الثالثة: يمنع على أي مختار وتحت طائلة الملاحقة القانونية تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح قبل ضم ما يثبت تسجيله.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة"
 
 

 
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