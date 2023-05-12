"بيريتك" تنظم النسخة الرابعة من أيام الابتكار في الأغذية الزراعية.. الوجهة الأفضل للمبدعين

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تنظم بيريتك النسخة الرابعة من أيام الابتكار في الأغذية الزراعية في 24 و 25 مايو\ ايار في فندق لو رويال في بيروت. يجمع الحدث أهم أقطاب قطاع الأغذية الزراعية والشركات ورجال الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والباحثين للتواصل والتعلم والترويج والاستثمارويتوقع أن يزور الاحتفالية أكثر من 1500 زائر بهدف التعرف والإطلاع على الابتكارات في الأغذية الزراعية اللبنانية، وتسليط الضوء على التحديات المحلية والإقليمية وزيادة شراكات النظام البيئي والصناعيهذه الاحتفالية هي بالشراكة مع تجمّع قوت، وبتمويل مشترك من سفارة المملكة الهولندية في لبنان و ENI CBC MED وبمساعدة وكالة التجارة الإيطالية في بيروتوأعلن رامي بوجودة ، مدير العمليات في بيريتك: "للعام الرابع على التوالي، تستمر أيام الابتكار في مجال الأغذية الزراعية في الترحيب بالعديد من الكيانات الوطنية والدولية العاملة حاليًا في دعم وتعزيز وتعزيز قطاع الأغذية الزراعية في لبنان. ندعو زوارنا لاكتشاف جميع برامج الدعم الحالية التي تم تصميمها عن قصد لدفع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية الزراعية. نحن نشجعهم أيضًا على مقابلة الشركات الناشئة التي عملت بجد من خلال هذه البرامج لبناء منتجاتها ونماذج أعمالها لتنمية وتوسيع نطاق أعمالها. ستجد أن رحلاتهم ملهمة للغاية. أخيرًا، تعد AFID منصة فريدة للاستكشاف والتواصل والتعاون في قطاع أثبت قدرة استثنائية على الابتكار في الأسواق المحلية والدولية".وتابع: "أنا فخور بأن هولندا لا تزال داعمًا قويًا لأيام الابتكار في مجال الأغذية الزراعية في لبنان. يشهد هذا الإصدار الرابع العديد من الوجوه المألوفة والجديدة ومن الرائع أن نرى أنه من خلال الشراكة مع بيريتك ، فتحنا آفاقًا لرجال الأعمال في لبنان. يعد إنشاء مجموعات مثل مجموعة QOOT مثالاً على الآفاق التي يمكن أن يطلقها العمل معًا للشركات اللبنانية. آمل أن يظل AFID2023 حدثًا رائدًا لربط جميع الشركات اللبنانية والدولية والقادة والمستثمرين والباحثين في قطاع الأغذية الزراعية ، لإجراء اتصالات جديدة والعمل على زيادة تطوير قطاع الأغذية الزراعية في لبنان "، كما يقول السفير الهولندي في لبنان هانز بيتر فان دير وودة".النظم الغذائية أساسية للخطاب الاقتصادي والاجتماعي على نطاق عالمي. ويرجع ذلك إلى تأثيرها على تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ، والأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقطاع ، وتأثيرات التغذية على رفاه وصحة الأفراد والمجتمعات. علاوة على ذلك ، فإن النظم الغذائية لها تأثير شامل على أهداف التنمية المستدامة ، وتؤثر على أهداف غير مرتبطة ظاهريًا مثل القضاء على الفقر ، وتحقيق صحة جيدة ، ومكافحة تغير المناخ. أضاف الدكتور خالد السعداني الأمانة الفنية المشتركة ، برنامج ENI CBC MED.ستستضيف الفعالية أكثر من 30 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة لديها إمكانات للنمو والتصدير، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لأكثر من 15 برنامجًا لدعم الأعمال تعمل على دعم الشركات في قطاع الأغذية الزراعيةمن خلال جدول أعمال حافل بأكثر من 30 متحدثًا، فإن الضيوف مدعوون للانضمام إلى النقاش حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في القطاع، وحول التطور ونقاط القوة وإمكانات التصدير لقطاع الأغذية الزراعية اللبناني من خلال الأنشطة المميزة الممتدة على مدار يومين من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً. بالتوازي مع ذلك، ستقوم مجموعة من الشركات الناشئة بتقديم حلولها مباشرة لأول مرة للجمهوربينما ستنظم بيريتك أنشطة التوفيق والوساطة المغلقة للشركات الناشئة والشركات المشاركة في الحدث، تم تصميم هذه الإحتفالية بأكملها لتسهيل التواصل بين الزواريستقطب الحدث على وجه التحديد المشترين الإقليميين والعالميين والوفود التجارية والشركات للتواصل مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العارضة والتواصل مع الضيوف الحاضرين. نجح الحدث في بناء سجل حافل من سنواته السابقة في إنشاء اتصالات ناجحة وشراكات لا تقدر بثمن ويهدف إلى مضاعفة تأثيره في هذه النسخة والأحداث القادمة.