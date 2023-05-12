داليدا تعيدنا بالذاكرة الى صيف لبنان 1980.. صور من الزمن الجميل

من بين الصور الجميلة للبنان القديم والتي لا يزال يتم تداولها لغاية اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الزمن الجميل، هي صورة للنجمة العالمية الراحلة داليدا في لبنان، وتحديدا في منطقة جبيل. حيث أعاد حساب "صورة نادرة.. لبنان" على "فيسبوك"، نشر صورة لداليدا على رصيف الميناء التاريخي لمدينة جبيل، وذلك خلال زيارتها الاخيرة الى لبنان صيف 1980.

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حينها أحيت داليدا حفلة في فندق "سمرلند" في بيروت وأخرى في عاصمة الشمال طرابلس، وقامت خلالها بجولة على الأماكن التي كانت تعرفها في بيروت وزارت أيضاً هياكل بعلبك وقلعة جبيل بالإضافة لزيارتها للسيدة فيروز.

لكن المنطقة التي لم تتمكن داليدا من زيارتها على الرغم من رغبتها، كانت تنورين، حيث صرحت في العام 1985 عن نيتها الغناء في غابة أرز تنورين، ولكن بسبب ظروف الحرب لم تتمكن من المجيء، وبعدها بسنتين فارقت داليدا الحياة.

أرز تنورين

وتكريما لها، سُميت احدى الساحات في غابة أرز تنورين على اسم داليدا، التي كانت قد قدمت أغنية للبنان كتحية بعد الحرب.

وتقول بعض من كلمات الاغنية:

"بعد الحرب والنار، من بعد هللي صار. عاد الصفا لبنان.. عاد الوفا لبنان، شمس وقمر لبنان.. لبنان. لبنان بهالكون فيه السحر واللون والحب وين ما كان ،منو متل لبنان

شو صار مهما يصير .. قلبو كبير كبير . بسمة حلا لبنان .. لبنان. بيروت يا بيروت. بيوتك اعز بيوت يا كنز من ياقوت، لسهراتك اشتقنا، لبسماتك اشتقنا وسنين وليالي على بالي على بالي

بعد الحرب والنار .. من بعد هللي صارعاد الصفا لبنان .. عاد الوفا لبنان

شمس وقمر لبنان .. لبنان". (رصد: لبنان 24)