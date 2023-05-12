جنبلاط عرض المستجدات مع ريزا وسفيرة كندا

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء امس، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وجرى عرض للتطورات الراهنة.



ريزا



كما استقبل جنبلاط المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث تم البحث في المستجدات السياسية.

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