Advertisement

لبنان

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هنأت الممرّضات والممرّضين في يومهم العالمي

Lebanon 24
12-05-2023 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1066113-638194961405373437.png
Doc-P-1066113-638194961405373437.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان   الممرّضات والممرّضين في يومهم العالمي، وقالت: "في اليوم العالمي للممرّضات والممرّضين، كلّ الشكر والاحترام إلى الجسم التمريضي على الجهود والتضحيات في سبيل خدمة ورعاية المرضى بمهنية وإنسانية في أصعب الظروف. في هذه المناسبة".
Advertisement

وتوجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتحية تقدير وإكرام إلى الممرّضات والممرّضين":عنايتكم/نّ بالإنسان تجسيد لأسمى القيم.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-05-12
04:00 | 2023-05-12
03:00 | 2023-05-12
06:35 | 2023-05-12
08:35 | 2023-05-12
08:23 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website