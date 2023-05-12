الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هنأت الممرّضات والممرّضين في يومهم العالمي

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هنأت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان الممرّضات والممرّضين في يومهم العالمي، وقالت: "في اليوم العالمي للممرّضات والممرّضين، كلّ الشكر والاحترام إلى الجسم التمريضي على الجهود والتضحيات في سبيل خدمة ورعاية المرضى بمهنية وإنسانية في أصعب الظروف. في هذه المناسبة".وتوجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتحية تقدير وإكرام إلى الممرّضات والممرّضين":عنايتكم/نّ بالإنسان تجسيد لأسمى القيم.