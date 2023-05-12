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لبنان

أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ

Lebanon 24
12-05-2023 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن قيام "م.ح" بإطلاق النار من مسدسٍ حربيٍّ على "و.ك"، في منطقة القبة - شارع ابن سينا، وأصابه في قدمه، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.
 
 
ونُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وعُلم أنّ سبب الإشكال خلافات سابقة بينهما.
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القبة

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