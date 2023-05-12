أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن قيام "م.ح" بإطلاق النار من مسدسٍ حربيٍّ على "و.ك"، في منطقة القبة - شارع ابن سينا، وأصابه في قدمه، وفرّ بعدها إلى جهّة مجهولة.

ونُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وعُلم أنّ سبب الإشكال خلافات سابقة بينهما.