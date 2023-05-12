هل تُسعّر المحروقات بالدولار؟

قال ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إنّ "وزارة الاقتصاد تُراقب المحطات في موضوع التسعيرة التي تكون وفق جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة".

وأضاف أبو شقرا للـ"أم تي في": "هناك إجتماعات ومناقشات بين وزارتيّ الاقتصاد والطاقة حول تسعير المحروقات بالدولار، وننتظر قرار الدولة".