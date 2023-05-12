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لبنان

بري عرض مع السفير المصري الاوضاع العامة واستقبل العلامة الخطيب وسقلاوي

Lebanon 24
12-05-2023 | 07:40
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.
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واستقبل بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.
 
ومن زوار بري: رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الادارة، في حضور مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.
 
وقدم سقلاوي والوفد لرئيس المجلس شرحا عن الانجازات التي حققتها "الريجي وبرامج عملها للمرحلة المقبلة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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