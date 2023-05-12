نقابة الصحافة نعت سجعان قزي: كان ثابتا في تصرفاته وعلاقاته

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صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، بيان نعى الوزير السابق سجعان قزي، وقالت فيه:"بألم وحزن عميقين، تلقت نقابة الصحافة اللبنانية نبأ وفاة الوزير السابق سجعان قزي، بعد صراع مرير مع المرض، وهو المفكر والسياسي والكاتب والاعلامي، وقد تقلب في مناصب سياسية وحزبية وإعلامية بارزة.الوزير قزي، نفتقد كتاباته اليوم ، ونظرته الى الاوضاع وتحليلاته ورؤيته، وطموحه في بناء وطن جامع يتسع لكل أبنائه، في زمن أحوج ما تكون فيه البلاد الى رجالات نضال وفكر ورؤية وحوار .وبهذه المناسبة الأليمة، يتذكر نقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي صديقه الشخصي وزميله المرحوم الصحافي والوزير السابق سجعان قزي الذي تربطه فيه علاقة احترام ومودة وهو الذي كان يصغي الى الرأي الذي يعاكس رأيه بكل امعان واحترام.وكان الزميل المرحوم ثابتا في تصرفاته وعلاقاته، واما المناصب فلا تعني له شيئا ولا تغير بقناعاته. رحم الله الفقيد الغالي الذي خسرت به الصحافة والسياسة رجلا صادقا وكبيرا".