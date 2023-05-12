بخاري التقى كتلة "تجدّد"... معوّض: السعودية تعتبر أنّه من حقّ اللبنانيين إختيار الرئيس

أكّد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، أنّ "السعودية تسعى لوضع قواعد لهذه المنطقة على أسس السيادة للدول، وهذا يزيدنا إصراراً أنّ لبنان لا يجب ان يكون خارج هذا الزمن وخارج النمو والاستقرار".

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