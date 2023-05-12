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لبنان

بخاري التقى كتلة "تجدّد"... معوّض: السعودية تعتبر أنّه من حقّ اللبنانيين إختيار الرئيس

Lebanon 24
12-05-2023 | 07:40
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أكّد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، أنّ "السعودية تسعى لوضع قواعد لهذه المنطقة على أسس السيادة للدول، وهذا يزيدنا إصراراً أنّ لبنان لا يجب ان يكون خارج هذا الزمن وخارج النمو والاستقرار".
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وقال معوّض بعد لقاء كتلة "تجدّد" مع السفير السعوديّ لدى لبنان وليد بخاري إنّ "السعودية تعتبر أنّه من حقّ اللبنانيين إختيار الرئيس، وبالتالي تحمل مسؤولية هذا الخيار".
 
 
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