أطلق النار باتّجاه "سوبرماركت"!

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت "ط.ا" في محلة مشروع محرم، بسبب إطلاقه النار في وقتٍ سابقٍ، باتّجاه "سوبرماركت" في المحلة المذكورة.