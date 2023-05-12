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لبنان

أطلق النار باتّجاه "سوبرماركت"!

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت "ط.ا" في محلة مشروع محرم، بسبب إطلاقه النار في وقتٍ سابقٍ، باتّجاه "سوبرماركت" في المحلة المذكورة.
 
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وقد أُحيل الموقوف إلى التحقيق لاجراء المقتضى القانونيّ في حقه.
 
 
 
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