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لبنان

ستريدا جعجع: الوضع لن يستمر على ما هو عليه والتغيير آت لا محالة

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:35
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أكدت النائبة ستريدا جعجع أنّ "علاقتها مع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بدأت بعد اعتقال قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 21 نيسان 1994، ومنذ ذلك الحين أصبحت تزور البطريرك بشكل دوريّ أسبوعيّ لكي تطلعه على ظروف اعتقال الدكتور جعجع، ولكي تطّلع منه في المقابل على مسار الأمور لأن الضغط في البدايات كان كبيرًا جدا وفي كلّ الاتجاهات وحتّى على الكنيسة".
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ولفتت في حديث اذاعي الى ان "العلاقة مع البطريرك صفير تطورت أكثر فأكثر وصولًا الى العام 2005 عندما كان تعاون بيننا في سبيل القضية الكبرى وخروج الدكتور جعجع من الاعتقال".
و أكدت جعجع ان "البطريرك ساهم بشكل كبير جدا في انتفاضة الاستقلال والاستقلال الثاني الذي نحن فيه وما زال غير منجز لسوء الحظ"، مشيرة الى  أنه "وفي تلك الفترة لو لم يكن البطريرك صفير موجودًا في غياب القيادات المسيحية، لم يكن أحد ليعلم أين كان سيصير لبنان. واللافت في هذا الرجل الوطني الكبير ثبات مواقفه التي لا تتبدل او تتغير، وهو الذي رفض زيارة سوريا تحت ستار تفقد أبناء الطائفة المارونية لأنه كان يدرك ان زيارته ستتخذ طابعًا سياسيًا في تلك الفترة".

وتحدثت جعجع عن "نداء المطارنة الموارنة الشهير الذي أنتج ولادة لقاء قرنة شهوان وأهميته في مد الجسور مع بقية الأطراف في لبنان رغم الوجود السوري في تلك الفترة الذي كان يمنع التواصل بين اللبنانيين". وقالت: "أدرك حينها السوريون أن اللبنانيين بدأوا بالتقارب فيما بينهم ".

واعلنت أنها كانت" تتابع مجريات لقاء قرنة شهوان من خلال النائب الراحل فريد حبيب والنائب السابق ادي ابي اللمع موجهة التحية للدكتور فارس سعيد الذي كان له تأثير كبير جدا في لقاء قرنة شهوان وللنائب السابق سمير فرنجيه من دون ان تنسى المطران يوسف بشارة".

ووجّهت رسالة للبنانيين بأنّ "الوضع لن يستمر على ما هو عليه، مؤكدة ان" الضوء سيظهر في آخر النفق المعتم على أمل عدم التأخر أكثر بانتخاب رئيس للجمهورية".

وختمت: "التغيير آت لا محالة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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