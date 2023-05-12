Advertisement

لبنان

إطلاق نار يستهدف مزرعة... ما خلفيات الحادثة؟

Lebanon 24
12-05-2023 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1066155-638195025669862678.jpg
Doc-P-1066155-638195025669862678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "ع.ر.ب" أطلق النار باتّجاه مزرعة عائدة لـ"ر.ع"، في زيتون أبي سمراء.
 
 
وعُلم أنّ إطلاق النار جاء على خلفيّة إصابة شقيق "ع.ر.ب" في إشكال سابق.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل مصنع سيارات "مرسيدس"
lebanon 24
12/05/2023 19:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو ووزير الدفاع ورؤساء جهاز الدفاع سيجرون تقييما للوضع وسيناقشون تخفيف التوجيهات للجبهة الداخلية إذا لم يكن هناك إطلاق نار من غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/05/2023 19:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
5 قتلى في إطلاق نار بمحيط كنيس في تونس
lebanon 24
12/05/2023 19:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إعلامية تونسية: إطلاق نار بجزيرة جربة والعثور على رجل أمن مقتولاً وفقدان سلاحه بعد خلاف بين عناصر أمن
lebanon 24
12/05/2023 19:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

زيتون أبي سمراء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:57 | 2023-05-12
11:52 | 2023-05-12
11:25 | 2023-05-12
11:19 | 2023-05-12
11:00 | 2023-05-12
10:55 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website