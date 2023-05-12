إطلاق نار يستهدف مزرعة... ما خلفيات الحادثة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "ع.ر.ب" أطلق النار باتّجاه مزرعة عائدة لـ"ر.ع"، في زيتون أبي سمراء.

وعُلم أنّ إطلاق النار جاء على خلفيّة إصابة شقيق "ع.ر.ب" في إشكال سابق.