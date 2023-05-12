عصر اليوم... إليكم تسعيرة الدولار المُتداولة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94400 و94700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي افتتح عليها صباح اليوم.

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